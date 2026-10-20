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Çay'da çiftçiye nefes: yüzde 50 hibeli 56 ton buğday tohumu dağıtıldı

Afyonkarahisar Çay ilçesinde 200 üreticiye yüzde 50 hibeli toplam 56 ton buğday tohumu verildi; hedef girdi maliyetini düşürmek ve verimi artırmak.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çay'da çiftçiye nefes: yüzde 50 hibeli 56 ton buğday tohumu dağıtıldı

Çay ilçesinde tohum desteği dağıtımı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen törende, üreticilere yüzde 50 hibeli şekilde toplam 56 ton buğday tohumu teslim edildi. Programda Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ile Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Kök hazır bulundu ve dağıtım 200 üreticiye yapıldı.

Dağıtımın hedefleri:

Yetkililer, desteğin öncelikli amacının üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak olduğunu belirtti. Ayrıca programla sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve bölge tarımında tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor. Bu tür hibeler, çiftçilerin mali planlamasını kolaylaştırırken ürün kalitesinin ve verimin istikrarlı hale gelmesine katkı sağlar.

Uygulama ve beklenen etkiler:

Dağıtım kapsamındaki tohumların üreticilere zamanında ulaştırılması, ekim programlarının aksamaması açısından önem taşıyor. Hibeli tohum desteği kısa vadede üreticinin mali yükünü hafifletirken, orta vadede daha yaygın sertifikalı tohum kullanımıyla sağlanan kalite artışı ve verim yükselişi bekleniyor. Tarım müdürlüğü ve ilçe yönetiminin koordinasyonu, desteğin etkinliğini artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Yetkililer, benzer desteklerin sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etme ve yerel üretimi güçlendirme amacını taşıdığını vurguladı. Toplam 56 ton tohumun 200 üretici arasında dağıtılmasıyla bölgedeki ekim sezonuna destek sağlanmış oldu.

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNDE ÜRETİCİLERE YÜZDE 50 HİBELİ TOPLAM 56 TON BUĞDAY TOHUMU...

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNDE ÜRETİCİLERE YÜZDE 50 HİBELİ TOPLAM 56 TON BUĞDAY TOHUMU DAĞITILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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