Akyazı'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: fındık yolculuğu yaralanmayla sonuçlandı

kaza ayrıntıları:

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde seyir halindeki 54 J 2061 plakalı halk otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil ağır hasar aldı.

Kazada sürücü M.B. ile otomobildeki yolcular E.K., E.C.B., F.B. ve S.B. ile halk otobüsü sürücüsü Ş.S. olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

acil müdahale ve sevk:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.

kazanın arka planı:

Otomobilde bulunanların fındık tarlasına fındık toplamak için yola çıktıkları öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ve incelemeler jandarma ekipleri tarafından yürütülüyor.

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE HALK OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.