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Taşkın tehdidi sürüyor: Tekirdağ'da Galata deresinin taşması çözümsüzlüğü gündemde

Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi’ni vuran Galata deresinin taşkını, geçen yıl bir otomobilin sulara gömülmesinden sonra hâlâ çözüm bekliyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Taşkın tehdidi sürüyor: Tekirdağ'da Galata deresinin taşması çözümsüzlüğü gündemde

dereden taşan su mahalleyi olumsuz etkiledi:

Tekirdağ'da dün etkili olan şiddetli yağış sonrasında, Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi'nden geçen Galata deresinin taşması bölge sakinlerini zor durumda bıraktı. Taşkın nedeniyle yollar su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı ve mahalle halkı daha önce yaşanan benzer olaylara dikkat çekti.

Geçen yıl aynı derenin taşması sonucu bir otomobilin suya gömüldüğü olay, mahallede çözülmemiş bir risk olarak kalmaya devam ediyor. Bölge sakini Ökkeş Polat, Kiremithane mevkiinde yaklaşık 20 santimetre yüksekliğindeki su akan dere yatağından geçmeye çalışırken aracının arızalandığını ve yağış sonrası suyun seviyesinin yükselmesiyle otomobilin suya gömüldüğünü hatırlattı.

mahalleli yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor:

Polat, geçen yıl yaşadığı olayın ardından bölgede herhangi bir iyileştirme yapılmadığını belirterek, yağışlarla birlikte yolun yeniden su altında kaldığını ifade etti. Yolun hâlâ onarılmadığını ve benzer mağduriyetlerin tekrarlandığını söyleyen Polat, yetkililere çağrıda bulundu.

Mahalle sakinleri, her yağışta aynı sorunla karşılaşmamak için dere yatağı düzenlemesi, yol seviyesinin yükseltilmesi ve taşkını önleyici altyapı çalışmalarının bir an önce yapılmasını istiyor. Vatandaşlar, kalıcı tedbirler alınana dek benzer taşkınların tekrar edeceği endişesini taşıyor.

yerel yönetim ve çözüm beklentisi:

İlgili kurumların bölgedeki durumu yerinde inceleyip, geçmişte yaşanan zararları göz önünde bulundurarak öncelikli müdahaleleri planlaması gerektiği vurgulanıyor. Mahalle halkı, yetkililerin hızla harekete geçmesini ve taşkın riskine karşı kalıcı çözümler üretmesini talep ediyor.

SARAY İLÇESİNE BAĞLI PAZARCIK MAHALLESİ&#039;NDEN GEÇEN GALATA DERESİ TAŞTI

SARAY İLÇESİNE BAĞLI PAZARCIK MAHALLESİ'NDEN GEÇEN GALATA DERESİ TAŞTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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