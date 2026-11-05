Sivas'ta kedi kumu hırsızlığı: dükkan sahibinden yardım çağrısı

Olayın ayrıntıları:

Sivas'ın Keperek Caddesi üzerindeki bir iş yerinde akşam saatlerinde yaşanan hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişi önce dükkan önünde bekliyor, sonra kimsenin dikkat etmediği bir anda dışarıda istiflenmiş kedi kumlarından bir torbayı alıyor. Torbayı önce çöp konteynerinin önünde gizliyor, içeriyi yeniden kontrol ettikten sonra kimsenin görmediğini düşünerek torbayı alıp uzaklaşıyor.

mağaza sahibinin gözlemleri:

Dükkan sahibi Abdullah Uğur, komşusunun şüphesiyle güvenlik kayıtlarını izlediğinde olayı fark ettiğini belirtti. Uğur, kendilerinin ilk defa böyle bir ürünün çalındığını gördüklerini, şehirde hırsızlık vakalarının genel olarak düşük olduğunu ve genellikle makyaj malzemeleri ile bijuteri ürünlerinin hedef alındığını söyledi. Görüntülerde hırsızın içeriyi eline telefonu alıp kontrol ederek uygun anı kolladığı dikkat çekiyor.

dükkanın tepkisi ve çağrı:

Olayın ardından iş yeri kedi kumlarını içeride güvenli bir yere aldı. Uğur, zaman zaman ihtiyaç sahiplerine küçük yardımlar yaptıklarını belirterek, kedi kumu çalan kişinin motivosunun bilinmediğini, kedisi varsa ya da ihtiyacı varsa gelsin helalleşelim diyerek kendilerine destek teklif ettiklerini ifade etti. Uğur ayrıca kedisinin bir yıllık ihtiyacını karşılayabileceklerini söyleyerek, bu tür eylemleri önlemek için iletişime açık olduklarını belirtti.

Olay, Sivas gibi hırsızlık vakalarının nadir görüldüğü bir kentte meydana geldiği için çevrede şaşkınlık yarattı; iş yeri sahibi hem güvenlik önlemlerini gözden geçireceklerini hem de gerektiğinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam edeceklerini açıkladı.

İŞ YERİ SAHİBİ İSTEMESİ HALİNDE KEDİ KUMUNU DA MAMAYI DA ÜCRETSİZ VEREBİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ.