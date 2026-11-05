Zonguldak limanında çamurun denize uzanan hattı

Zonguldak limanında çamurun yüzeyde bıraktığı izler:

4 Kasım'da etkili olan sağanak yağışların ardından Üzülmez ve Çaydamar derelerinden taşınan toprak, çamur ve alüvyon, Acılık Deresi aracılığıyla limana ulaştı. Su yüzeyinde beliren sarı ve kahverengi tonlar liman içinde geniş alanları kapladı; gözlemlerde bulanıklığın mendireğin dışına kadar uzandığı ve açık denize yayıldığı görüldü.

derelerin taşıdığı malzeme ve deniz üzerindeki etkisi:

Yağmur sularının sürüklediği ince taneli malzemeler deniz suyunda yoğun bir bulanıklık oluşturdu. Bu tür alüvyon birikimi yüzeyde renk ayrımı meydana getirirken kıyı boyunca koyu renkli deniz suyu ile belirgin bir tezat oluşturdu. Görüntüler limanın iç kesimlerinden başlayıp mendirek hattı boyunca denize doğru uzun bir çizgi izlenimi verdi.

meteorolojik uyarı ve önceki yağışlarla karşılaştırma:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Kasım'da Zonguldak ve çevresi için sarı kodlu uyarı yayımlamış, kentte metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış beklendiğini duyurmuştu. Uyarının 5 Kasım Perşembe saat 18.00'e kadar geçerli olduğu bildirilmişti. Önceki yağışlarda da benzer bulanıklıklar yaşansa da, bu kez çamurun mendireğin dışına taşması ve açık denize ulaşması dikkat çekti.

ZONGULDAK'TA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLARIN ARDINDAN DERELERİN TAŞIDIĞI TOPRAK VE ÇAMUR, LİMANIN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ. SARI VE KAHVERENGİ TONLARINA BÜRÜNEN SUYUN BU KEZ LİMAN SINIRLARINI AŞARAK AÇIK DENİZE YAYILMASI DİKKAT ÇEKTİ. DENİZ YÜZEYİNDE OLUŞAN RENK AYRIMI GÖRÜNTÜLENDİ.