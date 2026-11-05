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Bahçelievler'de inşaat kazısında toprak çöktü: iki kişi göçük altında

Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısında göçük meydana geldi; toprak altında kalan iki kişi için sevk edilen ekipler hızla arama kurtarma çalışmalarına başladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bahçelievler'de inşaat kazısında toprak çöktü: iki kişi göçük altında

bahçelievler'de inşaat kazısında göçük

Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak çökmesi meydana geldi. Olayda, iş sahasında bulunan iki kişi göçük altında kaldı. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ekipler bölgeye intikal ederek arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

arama kurtarma çalışması:

Sevk edilen ekipler, göçüğün olduğu alanda öncelikle güvenlik önlemleri alarak arama çalışmalarına başladı. Ekipler, enkazdan yararlanarak yapılan müdahaleler ve dikkatli kazı teknikleriyle kurtarma çabalarını sürdürüyor. Olay yerinde durum değerlendirmesi yapılarak müdahale koordinasyonu sağlanıyor.

olası etkiler ve güvenlik:

Göçükler, kazı derinliği ve zemin koşullarına bağlı olarak hızla tehlike yaratabiliyor; bu tür olaylarda iş sahasında bulunanların korunması için alanın derhal güvenlik altına alınması önem taşıyor. Yetkililerin ve ekiplerin çalışmaları sürerken, olayın kesin nedeninin tespiti ve benzer risklerin önlenmesi için ek incelemelerin yapılması bekleniyor.

Bahçelievler’de bir inşaatın temel kazısında göçük: 2 kişi toprak altında kaldı

Bahçelievler’de bir inşaatın temel kazısında göçük: 2 kişi toprak altında kaldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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