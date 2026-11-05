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Giresun'da Bektaş Yaylası yolunda kar kazası: 2 yaralı

Giresun'un Bektaş Yaylası yolunda kar ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Giresun'da Bektaş Yaylası yolunda kar kazası: 2 yaralı

bektaş yaylası yolunda kaza:

Giresun'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Dereli ilçesine bağlı Bektaş Yaylası yolunda trafik kazasına neden oldu. Bektaş Yaylası girişinde, sürücüsü Y.B. olan ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı.

araç takla atıp şarampole yuvarlandı:

Otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçurum üzerinden takla atarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan sürücü Y.B. ile yolcu A.B. yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra her iki kişi de Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEKTAŞ YAYLASI YOLUNDA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

BEKTAŞ YAYLASI YOLUNDA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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