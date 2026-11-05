Kadınların öncülüğünde kırsalda geleneksel peynir üretimine yatırım

PACE hibesinin amacı ve kapsamı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülüğünde geliştirilen "Yerel İş Birliği Modeliyle Kadınların Öncülüğünde Sürdürülebilir Süt Üretimi" projesi, PACE kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı. PACE, GIZ Türkiye tarafından yürütülüyor ve Avrupa Birliği ile Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse ediliyor. Programın amacı, depremden etkilenen illerde yerel aktörler arasında ortaklıklar kurarak kamu hizmetleri ve sivil yaşamın güçlendirilmesine katkı sunmak.

Proje; Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan, Kulp, Dicle, Hani ve Eğil belediyeleri ile Key Ma Kadın Kooperatifi iş birliğiyle yürütülecek. Başlatılan mandıra yatırımları halen devam ediyor ve projenin saha çalışmaları tamamlanarak uygulama planları oluşturuldu.

Projenin hedefleri ve uygulanma şekli:

Bir yıl süreyle uygulanacak proje kapsamında öncelik, kırsal ilçelerde süt üretimi yapan kadınların örgütlenmesi ve üretim kapasitelerinin artırılması olacak. Hedeflenen faaliyetler arasında; beş kırsal ilçede 125 kadın üreticinin desteklenmesi, peynir üreticisi kadın gruplarının oluşturulması ve kadınların kooperatifleşme süreçlerinin güçlendirilmesi bulunuyor.

Saha araştırmaları sonucunda belirlenen ihtiyaçlara göre, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ailelere süt sağımı ve süt toplama süreçleri için ekipman desteği sağlanacak. Amaç, ailelerin üretimlerini sürdürebilmeleri ve kadınların süt sağımı ile peynir üretiminin devamlılığını güvenceye almaktır. Bu destekle kentte salamura peynirlerin tamamı ve örgü peynirinin yarısını üreten ailelerin emekleri ve geleneksel üretim bilgi ve deneyimleri daha görünür hale getirilecek.

Geleneksel peynirlerin korunması ve pazarlanması:

Projede önemli bir bileşen de Diyarbakır’a özgü geleneksel peynir çeşitlerinin korunması ve ekonomik değere dönüştürülmesi olacak. Tescilli Diyarbakır örgü peynirinin yanı sıra üretimi azalan ve terk edilme riski taşıyan beş farklı süt ürünü çeşidinin tesciline yönelik çalışmalar yürütülecek. Evlerinde geleneksel yöntemlerle peynir üreten kadınların bilgi ve üretim teknikleri kayıt altına alınarak bu kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması desteklenecek.

Kooperatifleşme yoluyla üretilecek peynirlerin belirli kalite ve üretim standartlarında, uygun ambalajla pazara sunulması hedefleniyor. İlk aşamada yerel pazarlara erişim güçlendirilecek; sonrasında farklı pazarlara açılabilecek üretim ve tedarik modelleri geliştirilecek. Böylece kadınlar yalnızca üretimde değil, ürünlerin işlenmesi, pazarlanması ve ekonomik değerinin artırılmasında da aktif rol üstlenecekler.

Teknik destek, eğitim ve yerel iş birliği:

Proje kapsamındaki teknik eğitimler, kapasite geliştirme çalışmaları ve destek programları Gastro İnovasyon Merkezi bünyesinde yürütülecek. Merkezin mevcut eğitim ve uygulama mutfakları, teknik altyapısı ve yerel gastronomi alanındaki saha deneyimlerinden faydalanılarak kadın üreticilere uygulamalı destek sağlanacak. Yerel yönetimlerin iş birliğiyle yürütülecek mandıra yatırımları da projenin sürdürülebilirliğinde kilit rol oynayacak.

Projenin başlangıcı, Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Türkiye Direktörü Robert Künne ve teknik ekiplerinin Diyarbakır ziyaretiyle işaretlendi. Heyet, proje ortaklarıyla bir araya gelerek proje detaylarını paylaştı ve Gastro İnovasyon Merkezi’nin teknik kapasitesini yerinde inceledi.

Sonuç olarak proje, kırsal ilçelerde kadınların ekonomik ve örgütsel güçlenmesini, geleneksel süt ürünlerinin korunmasını ve bu ürünlerin pazarda hak ettiği değeri bulmasını hedefleyerek yerel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

PROJE DİYARBAKIR ZİYARETİ İLE BAŞLADI. PROJE DETAYLARI OTAKLAR İŞBİRLİĞİNDE PAYLAŞILARAK, PROJENİN UYGULANACAĞI GASTRO İNNOVASYON MERKEZİ'NİN TEKNİK KAPASİTESİ HEYET TARAFINDAN YERİNDE İNCELENDİ.