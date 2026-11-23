Akyazı'da mahalle sohbeti ve doğalgaz müjdesi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akyazı Mahallesi'nde düzenlenen mahalle sohbetine soğuk ve yağışlı havaya rağmen yoğun katılım olduğunu belirterek katılımcılarla bir araya geldi. Yaklaşık üç yıl önce yapılan referandumla Düzce Belediyesi sınırlarına katılan Akyazı'da yapılacak yatırımların kentte planlanan projeler doğrultusunda ilerleyeceğini ifade etti.

doğalgaz planı ve takvim:

Özlü, belediyenin 100 Proje kitabında Akyazı için doğalgazın öngörüldüğünü hatırlattı ve imar planı sürecinin önemine vurgu yaptı. Belediyeye katılan mahalleler arasında imar planı olan Gökçeköy ve Ozanlar'a doğalgaz ulaştığını, Kirazlı, Çerkes Taşköprü ve Mamure'de zemin etüdü çalışmalarının yakında tamamlanacağını söyledi. İmar planı olmayan iki mahallenin Akyazı ile Otluoğlu olduğunu belirten Özlü, bu iki mahallede imar planlarının hızlıca yapılacağını bildirdi.

Özlü, mali kaynağın hazır olduğunu ve bu kışın doğalgazsız geçirelecek son kış olacağını, gelecek yaz doğalgaz döşeneceğini paylaştı. Bu ifadeyle hem finansmanın temin edildiğini hem de uygulama takviminin netleştiğini vurgulamış oldu.

şehir konforunda köy konsepti:

Başkan Özlü, mahallede uygulanacak yaklaşımı "şehir konforunda köy" olarak tanımladı. Bunun köyün yeşil dokusunu, tavuk, ördek ve inek gibi yaşam biçimlerini koruyarak; aynı zamanda doğalgaz gibi kent konforunu sağlamak anlamına geldiğini kaydetti. Özlü, köyün doğal güzelliğinin bozulmamasına özen gösterileceğini özellikle belirtti.

taleplerin kaydı ve kısa vadeli hizmetler:

Toplantıda vatandaşlardan iletilen taleplerin tamamının kayda alındığını ve iş planlarına dahil edileceğini söyleyen Özlü, belediyenin şeffaf bir takip mekanizması oluşturduğunu ifade etti. Notların bir nüshasının muhtarda tutulacağını belirtti ve katılımcılara taleplerinin unutulmayacağını taahhüt etti.

Pratik hizmet takvimi de paylaşıldı: sokak tabela ve ev numaralarının bir hafta içinde asılacağı, asfalt kırığı gereken sokaklara 20 gün içinde işlem yapılacağı bildirildi. Geçen kış elektrik kesintileri nedeniyle yaşanan su sorununu önlemek amacıyla jeneratörün bu yıl devreye alınacağı, çocuklar için spor aletleri talebinin karşılanması yönünde ise gerekli çalışmaların başlatılacağı aktarıldı.

Özetle, Dr. Faruk Özlü toplantıda hem uzun vadeli projelerin rehber olarak alınan 100 Proje kitabına dayandığını hem de kısa vadede sokak tabela, asfalt ve jeneratör gibi somut adımların atılacağını vurguladı. Belediye yetkilileri imar planı sürecini tamamlayıp finansmanı kullanmaya başladığında Akyazı'nın önümüzdeki yaz doğalgaz altyapısına kavuşması hedefleniyor.

Başkan Özlü: "Bu kış doğalgazsız geçireceğiniz son kış"