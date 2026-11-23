Fatma Özmüş'ün emekle ördüğü bereler komandolarla buluştu

Bilecik'te yaşayan 81 yaşındaki Fatma Özmüş, komandolara destek amacıyla kendi elleriyle kışlık bere ördü. Özmüş, hazırladığı kar berelerini takdim etmek üzere Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na davet edildi.

ziyaret ve takdim:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleşen buluşmada Özmüş, ördüğü bereleri yetkililere teslim etti. Berelerin komandolara ulaştırılması sırasında Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı tarafından teşekkür edildi ve Özmüş'ün hediyesi memnuniyetle karşılandı.

samimi anlar:

Takdim töreni, Özmüş ile komandolar arasında sıcak ve samimi anlara sahne oldu. Kendi elleriyle hazırladığı bere paketlerini verirken yaşanan diyaloglar, ziyaretin duygusal yönünü öne çıkardı.

Fatma Özmüş'ün bu jesti, küçük bir el emeğinin dahi moral ve destek açısından büyük anlam taşıyabileceğini gösterdi. Ziyaret, komando personeli ile vatandaşlar arasındaki dayanışmanın somut bir örneği olarak kayda geçti.

FATMA ÖZMÜŞ, BİLECİK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA MİSAFİR EDİLDİ