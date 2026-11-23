Bursa Osmangazi'de alkol denetiminde anahtarına el konuldu

Olay, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde gerçekleştirilen alkol uygulamasında yaşandı. Denetimde ekiplerin durduğu 16 EN plakalı otomobil sürücüsü Erkut E., alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Sürücünün aracı muhafaza altına alınacak olunca ekipler, kaçmayı önlemek amacıyla araç anahtarını aldı.

112 araması ve olay yerindeki diyaloglar:

Anahtarının alındığını öğrenen sürücü, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Görüntülere yansıyan konuşmada Erkut E. operatöre, "Burada benim aracımın anahtarını gasp ettiler. Buraya ekip istiyorum. Bu araba bana ait. Alkollüyüm diye anahtarımı aldılar, öyle bir dünya yok. Avukatımı da arıyorum, şu an bin kişi araya sokacağım bakalım ne yapacaklar. Beni cezaevine sok, anahtarımı alamazlar" ifadelerini kullandı.

Olay yerindeki polis ekipleri, çağrıya karşılık olarak "Biz buradayız" diyerek konumlarını bildirdi. Sürücü ise, "Ben çok özel bir yeri aradım. Ankara'yı aradım. Sen benim arabamı alamazsın" diyerek tepki gösterdi.

İşlem ve idari yaptırımlar:

Başlangıçta cezaya imza atmak istemeyen sürücü, karakola götürüleceği söylenince imza atmayı ve tekrar alkolmetre üflemeyi talep etti. Polis ekibinin "5 yıl gitti, yaparsam 6 ay daha gider" uyarısı üzerine sürücünün tepkisi yükseldi; kontrol noktasındaki dubalara tekme attığı görüldü ve ekipler tarafından karakola götürüldü.

Yapılan işlem sonunda Erkut E.'ye alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu ve araç otoparka çekildi. Olay anına ilişkin görüntüler ekiplerin çalışması sırasında kayda geçti.

Alkol kontrolünde çevrildi, polisi polise şikayet etti: "Ben çok özel bir yeri aradım. Ankara'yı aradım"