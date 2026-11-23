Eskişehir Bedensel Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği'nde etkinlik

Eskişehir Bedensel Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği'nde satranç ve akıl ve zekâ oyunları tanıtıldı ve uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Etkinlik, dernek üyelerinin sosyal hayata katılımını desteklemek ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlendi.

Etkinliğin amacı:

Programda katılımcılara çeşitli akıl ve zekâ oyunları ile satranç öğretilerek uygulamalı eğitim verildi. Etkinlik, hem bireysel becerileri güçlendirmeyi hem de topluluk içinde paylaşımı artırmayı hedefledi.

İşaret dili, satranç ile akıl ve zekâ oyunları öğretmeni Nebahat Tunç, çalışmaları sürdürülebilir kılmak istediklerini belirtti. Tunç, dernek yönetimiyle yaptıkları görüşmenin ardından ilk adımı attıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Bugün burada arkadaşlarla ve başkanımızla tanıştık. Bu çatı altında neler yapabiliriz diye konuşurken satranç öğretelim, akıl ve zekâ oyunları oynayalım ve bunu kültürel olarak yayalım diye düşündük. İlk adımı bugün attık. Umarım uzun soluklu, sürdürülebilir bir etkinlik olarak devam eder. Burada bir satranç kültürü oluşturur, hep beraber farklı etkinlikler yapmaya devam ederiz."

Katılımcı görüşleri:

Etkinliğe katılan dernek üyelerinden Halil Yücel, organizasyondan memnuniyet duyduklarını belirtti. Yücel, eğitmenlerin kendilerini unutmamasının önemli olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Bugün Eskişehir Bedensel Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği’nde güzel bir etkinlik yapıyoruz. Hocamız bize zeka oyunlarını öğretmek için burada bizimle beraber. Çok güzel oyunlar var ve bu durum bizim de çok ilgimizi çekti. Kendisine bizi düşünüp bulduğu ve buraya geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu şekilde oyunlara zevkle katılıyoruz"

Dernek ve eğitmenler, bu tür programların sürekliliğini sağlayarak daha geniş kitlelere ulaşmayı ve üyeler arasında bir oyun kültürü oluşturmayı amaçlıyor.

ESKİŞEHİR BEDENSEL ENGELLİLER SANAT VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ’NDE AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI İLE SATRANÇ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.