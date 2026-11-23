Samandere şelalesi sonbaharda ziyaretçileri büyülüyor

Yeşilin her tonu, Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı’nda sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi paletiyle birleşiyor. Gürül gürül akan şelale, ağaçların arasından süzülen ışık ve doğal sessizlik, şehrin 24 kilometre dışında doğa arayanları çekiyor. Ziyaretçiler manzara karşısında hayranlıklarını saklayamıyor ve fotoğraf kareleri paylaşmak için bölgeyi tercih ediyor.

Düzce Belediyesi tarafından işletilen alan, yılın dört mevsiminde olduğu gibi sonbaharda da yoğun ziyaretçi alıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelenlerin yanı sıra yurtdışından gelenler de bölgeyi sosyal medyadan keşfedip geliyor; ziyaretçiler doğal ortamı hem dinlenme hem de fotoğraf çekimi için ideal olarak değerlendiriyor.

ziyaretçilerin sözleri:

Özbekistan’dan geldiğini söyleyen bir ziyaretçi, "İnanılmaz güzel. Tam çekim için. Ben Özbekistanlıyım. Sosyal medyada buldum, buraya geldim. Bence en güzel mevsim tam şu an" diyerek Samandere’yi övdü. Başka bir ziyaretçi ise, "İnsanların İsviçre’ye gitmesine gerek yok. Bütün Türkiye buraya gelsin, burayı görsün" ifadeleriyle çevreyi tavsiye etti.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinden gelenler ve İstanbul Pendik’ten ziyaret edenler de sosyal medya paylaşımlarının etkisiyle bölgeyi gezdiklerini belirtti. Pendik’ten gelen bir ziyaretçi, "Daha önce gelmediğim için açıkçası pişman oldum. Sonbahar nedeniyle ortam çok güzel" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

tabiat anıtının özellikleri:

Samandere, Türkiye’nin ilk tescilli tabiat anıtlarından biri olarak yalnızca şelalesiyle değil, zengin bitki örtüsü ve jeolojik yapısıyla da dikkat çekiyor. Yaklaşık 500 metrelik dere güzergahında üç şelale, anıt ağaçlar ve "Cadı Kazanı" adı verilen derin kaya oluşumu bulunuyor. Şelale ve çağlayanlar, mevsime göre değişen bir görsel zenginlik sunuyor ve Düzce’nin mutlaka görülmesi gereken adresleri arasında öne çıkıyor.

Yeşilin her tonu Düzce'de