Erzincan'da okullar yeniden açıldı:

Erzincan'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulanan 16-20 Kasım tarihli ara tatilin hafta sonuyla sona ermesiyle öğrenciler okullarına döndü. 23 Kasım Pazartesi itibarıyla eğitim-öğretim kaldığı yerden devam etti.

Dönüş ve sınıf dağılımı:

Kent genelinde 2 bin 424 sınıfta eğitim gören toplam 41 bin 413 öğrenci ve 3 bin 593 öğretmen ders başı yaptı. Okullar planlanan takvime göre eğitimine devam ediyor.

Yarıyıl takvimi:

Birinci dönemin 22 Ocak 2027 Cuma günü sona ermesiyle yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak. Öğrenciler 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak. Eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.

ERZİNCAN’DA 41 BİN 413 ÖĞRENCİ ARA TATİLİN ARDINDAN DERS BAŞI YAPTI