Meşalelerle sokaktan kafeye giriş:

Eskişehir'in Odunpazarı bölgesinde düzenlenen kız isteme merasimi, damat adayı Serhat Türkmen ve yakınlarının ellerinde yaktıkları meşalelerle sokakta yürüyerek tören yapılacak kafeye ulaşmasıyla başladı. Meşalelerin dumanı ve kalabalığın yarattığı yoğun atmosfer, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

Hediyeler ve tören düzeni:

Damat tarafı törene çok sayıda hediye, çiçek ve çikolata getirerek katıldı; bu detaylar törene renk kattı ve misafirlerin coşkusunu artırdı. Arkadaşlar ve yakınların organize desteği sayesinde etkinlik planlandığı şekilde ilerledi.

Katılımcıların duyguları:

Damat adayı Serhat Türkmen, uyguladıkları giriş için internetten gördükleri örnekleri takip ettiklerini söyleyerek, "Etkileyici bir giriş yapmak istedik. Arkadaşlarım ve dostlarım sağ olsun, herkes yardımcı oldu" dedi. Gelin adayı Zeynep Erdoğan ise duyduğu mutluluğu, "Bu güzel günde hep beraber olmak gerçekten çok güzel, heyecanlıyım. İlk defa yaşadığım bir duygu, benim için çok güzel ve heyecanlı bir duyguydu. Tarifsiz" sözleriyle ifade etti.

Tören, Odunpazarı'nda gerçekleşen etkinlikler arasında renkli görüntülerle kayda geçti ve katılanların memnuniyetiyle sonlandı.

ESKİŞEHİR’DE DAMAT ADAYI SERHAT TÜRKMEN, YAKINLARIYLA BİRLİKTE ELLERİNDE YAKTIKLARI MEŞALELER EŞLİĞİNDE GİTTİĞİ KAFEDE ZEYNEP ERDOĞAN İÇİN KIZ İSTEME TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRDİ.