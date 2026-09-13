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Alaca'da ardiyede çıkan alevler eve sıçramadan söndürüldü

Çorum'un Alaca ilçesi Günhan Mahallesi'ndeki ardiyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü; inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alaca'da ardiyede çıkan alevler eve sıçramadan söndürüldü

Alaca'da ardiyede çıkan alevler eve sıçramadan söndürüldü

Çorum’un Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Bağlar Sokak'ta bir evin yanındaki ardiyede çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

olay yeri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, evin yanındaki ardiyede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. İhbar üzerine gelen Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri alevlerin eve sıçramasını önleyerek yangına müdahale etti ve söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi.

soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni konusunda çalışmalar sürüyor; yetkililer yangınla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını bildirdi.

Olayla ilgili detayların inceleme tamamlandıkça netleşeceği ifade edildi.

ÇORUM&#039;UN ALACA İLÇESİNDE BİR EVİN ARDİYE KISMINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE BİR EVİN ARDİYE KISMINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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