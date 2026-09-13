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Yelkenlide yakalananların 16'sı çocuk: Fethiye açıklarında 64 düzensiz göçmen

Fethiye açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan yelkenli teknede 16'sı çocuk olmak üzere toplam 64 düzensiz göçmen ve bir şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yelkenlide yakalananların 16'sı çocuk: Fethiye açıklarında 64 düzensiz göçmen

operasyon detayları:

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden yelkenli tekne, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilip durduruldu. Tekne içinde yapılan kontrolde aralarında çocukların da bulunduğu 16'sı çocuk olmak üzere toplam 64 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

müdahale ve soruşturma:

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen durdurma sonucunda yakalanan şahıslar hakkında işlem yapıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Operasyon sırasında görevli ekiplerin inceleme ve tespit çalışmaları öncelikli olarak yürütüldü.

insani boyut ve değerlendirme:

Aralarında çocukların bulunması olayı insani açıdan hassas kılıyor. Bu tür vakalar düzensiz göçün tehlikelerini ve denizde güvenlik ile koruma ihtiyaçlarını yeniden gündeme getiriyor. Yetkili makamların süreç boyunca korunma ve bakım önlemlerine dikkat ettiği belirtiliyor.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN YELKENLİ TEKNE İÇİNDE 16’SI ÇOCUK TOPLAM 64 DÜZENSİZ...

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN YELKENLİ TEKNE İÇİNDE 16’SI ÇOCUK TOPLAM 64 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE BİR GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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