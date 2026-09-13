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Java Denizi'nde yolcu gemisi yan yattı, 6 kişi yaşamını yitirdi

Virgo Transport 8'in Java Denizi'nde yan yatması sonucu 6 kişi öldü; 243 kişiden 107'si kurtarıldı, 130 kişi hâlen kayıp ve yetkililer nedeni soruşturuyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Java Denizi'nde yolcu gemisi yan yattı, 6 kişi yaşamını yitirdi

Virgo Transport 8'de can kaybı ve arama çalışmaları

Java Denizi'nde yan yattığı bildirilen yolcu gemisi Virgo Transport 8 ile ilgili resmi açıklamalar, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını ve olayda kaydedilen can kayıplarını gündeme taşıdı.

Kaza ve geminin durumu:

Gemi, Surabaya kentinden Banjarmasin kentine hareket etmişti. Yetkililer, yapılan tespitlerde geminin battığı yönünde değil, yan yattığı yönünde bulgu elde edildiğini açıkladı. Olay yerindeki ilk verilerde gemide toplam 243 kişinin bulunduğu, bunların 30'unun mürettebat olduğu bildirildi.

Kurtarma çalışmaları ve kayıp sayısı:

Endonezya Arama ve Kurtarma Ajansı açıklamasına göre, gemiden 107 kişi tahliye edildi; kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 130 kişinin ise hâlen kayıp olduğu bildirildi. Kurtarma ekipleri ve deniz birimleri arama çalışmalarına devam ediyor.

Soruşturma ve yetkili açıklaması:

Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi, bir helikopter gözlemine dayanarak geminin battığı değil yan yattığını söyledi ve olayın nedeninin daha kapsamlı soruşturmalar sonucu belirleneceğini ifade etti.

Endonezya&#039;nın Surabaya kentinden Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan, ancak Java...

Endonezya'nın Surabaya kentinden Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan, ancak Java Denizi'nde yan yattığı tespit edilen Virgo Transport 8 yolcu gemisinde 6 kişi hayatını kaybetti.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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