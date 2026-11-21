kaza yeri ve ilk bulgular:

Çorum’un Alaca ilçesinde Aydıncık-Alaca kara yolunda meydana gelen kazada, Alaca istikametinde seyir halindeki araçta bulunanlar yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil yön tabelalarına ve yol kenarındaki yamaca çarptı.

Olayda, sürücü S.D. ile araçta bulunan Y.D., E.R.D., E.D., A.D. ve B.D. yaralandı. Kaza yapan aracın plakası 60 BM 077 olarak kaydedildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede kaza yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor; yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN YÖN TABELALARI VE YOL KENARINDAKİ YAMACA ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.