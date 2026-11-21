Podyumdan saha kenarına: Nevide Çiçek İstanbul Gençlergücü'nde teknik sorumluluğa geçti

Model, dizi oyuncusu, eski kadın futbolcu ve kulüp başkanı Nevide Çiçek, teknik direktörlük kariyerine adım attı. İstanbul 2. Amatör Lig ekiplerinden İstanbul Gençlergücü ile yapılan anlaşma sonrası Çiçek, kulübün hem genç takım hem de A takımının teknik sorumluluğunu üstlenecek.

Kariyerden teknik direktörlüğe:

Nevide Çiçek, futbolculuk döneminde kalecilik yapmış; modellik, güzellik yarışmaları ve oyunculuk gibi farklı alanlardaki deneyimleriyle tanınıyor. Sahadaki tecrübesini teknik kadroya taşıma kararı, sporculardan antrenman süreçlerine kadar çok yönlü bir perspektif getirecek şekilde değerlendiriliyor.

Hedefler ve sorumluluklar:

İmza töreninde kulüp başkanı Özgür Subaşı ile el sıkışan Çiçek, görevinde genç futbolcuların gelişimine odaklanmayı ve A takımla başarılı sonuçlar almayı önceliklendireceğini belirledi. Kulüpte üstleneceği iki kademeli sorumluluk, altyapı ile A takımı arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını amaçlıyor.

Modellikten kadın futbolunda kaleciliğe, kulüp yönetiminden teknik direktörlüğe uzanan kariyer hattı, Nevide Çiçek'in spor ve saha yönetimini birleştiren yeni rolünde dikkat çekecek. Çiçek, İstanbul Gençlergücü'nde görevine başladı ve önümüzdeki dönemde takımın performansına katkı sağlamayı amaçlıyor.

MODEL, DİZİ OYUNCUSU, ESKİ KADIN FUTBOLCU VE KULÜP BAŞKANI NEVİDE ÇİÇEK, TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNE BAŞLADI. ÇİÇEK, İSTANBUL 2. AMATÖR LİG EKİPLERİNDEN İSTANBUL GENÇLERGÜCÜ İLE ANLAŞARAK TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ.