termal'de tatil yoğunluğu:

Yalova'nın Termal ilçesinde eğitim ve öğretim yılı ara tatiliyle birlikte turizm tesislerinde belirgin bir yoğunluk yaşanıyor. Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olarak bilinen bölge, ara tatili fırsat bilen ailelerin tercihleriyle hareketli günler geçiriyor. İlçedeki birçok tesis neredeyse tam kapasiteyle hizmet veriyor.

tesislerde doluluk ve hizmetler:

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıca Tesisleri Müdürü Mustafa Kaba, ara tatilde misafir sayısında ciddi artışın olduğunu aktarıyor. Kaba, 'Ara tatilde büyük bir teveccüh var. Hem günübirlik sıcak su, sauna, hamam ve aile banyolarını kullanan misafir sayımızda artış var. Neredeyse günlük 700-800 kişiyi sauna, hamam ve aile banyolarımızda ağırlamaktayız. Konaklamamız da iyi. Yüzde 80'lerin üzerinde bir doluluk var' dedi.

doğa, tarih ve yerel imkânlar:

Kaba, Termal'in yalnızca kaplıca odaklı bir destinasyon olmadığını, aynı zamanda doğal dokusu ve ağaç müzesi özelliğiyle de ziyaretçilerin ilgisini çektiğini vurguluyor. Hava koşullarının başlangıçta rüzgarlı olduğunu ancak günlerin güzel geçtiğini belirten Kaba, bölgeyi günübirlik ziyaretler için 'bol oksijenli, gezmeye ve ziyaret etmeye uygun bir yer' olarak tanımlıyor. Ayrıca yöreye özgü işletmelerin yiyecek-içecek hizmeti sunduğu ve yöresel pazarda vatandaşların kendi ürettikleri ürünleri misafirlere sunduğu ifade edildi.

havuz ve güvenlik önlemleri:

Tesislerdeki açık havuzun 22 metreye 11 metre ölçülerinde ve 55 santimetre derinlikte olduğunu söyleyen Kaba, çocuklar için 50 santimetre derinliğindeki havuzun bu yıl yenilendiğini bildirdi. Güvenlik ve hijyen tedbirlerine dikkat çekerek, 'Can kurtaranlarımız görev başında. Hem hijyen hem de diğer güvenlik önlemleriyle misafirlerimizin hizmetindeyiz. Allah’a şükür bugüne kadar olumsuz bir şey yaşamadık' değerlendirmesinde bulundu.

YALOVA'NIN TERMAL İLÇESİNDE BULUNAN TESİSLERDE EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ARA TATİLİ NEDENİYLE YOĞUNLUK YAŞANIYOR.