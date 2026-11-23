olayın özeti:

Çorum’un Alaca ilçesinde 21 Ağustos’ta gerçekleşen olayda, R.A. (64) adlı kadını telefonla arayan zanlılar kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak kandırdı. Aranan talimatlar doğrultusunda kadının teslim ettiği ziynet eşyalarının değeri 3 milyon 865 bin lira olarak kayıtlara geçti.

soruşturmanın seyri:

R.A.’nın dolandırıldığını fark edip şikâyette bulunması üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 25 ayrı noktadan alınan güvenlik kamerası kayıtlarını yaklaşık 350 saat boyunca inceledi ve şüphelilerin kimlik tespitini gerçekleştirdi.

operasyon ve yakalama:

Kimlik tespitinin ardından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Şanlıurfa ve Karaman illerinde gerçekleştirilen uygulamalarda H.T., H.T. ve A.Ö. gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen A.E.’nin ise daha önce yapılan bir operasyonda yakalanıp tutuklandığı bildirildi.

adli süreç ve tutuklama:

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Alaca Adalet Sarayı’na sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan iki kişi tutuklanırken, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

ÇORUM'UN ALACA YAŞLI KADININ 3 MİLYON 865 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASININ DOLANDIRILMASIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.