Muharrem Camii'nde son görev

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 19 Kasım'da çıkan yangında dumandan etkilenerek yaşamını yitiren 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt için Muharrem Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreni ve katılım:

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına aile fertleri, mahalle sakinleri ve binlerce vatandaş katıldı. Törene eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu de katılarak ailenin acısını paylaştı. Ömer Ege'nin arkadaşları saf tutarak son görevlerini yerine getirdi.

Tabutun üzerindeki forma ve omuzlarda taşınma:

Küçük çocuğun tabutunun üzerine çok sevdiği futbolcu Arda Güler'in forması konuldu. Cenaze namazının ardından vatandaşların talebi üzerine tabut cenaze aracına konulmayıp, kalabalık tarafından mezarlığa kadar omuzlarda taşındı ve burada defnedildi.

Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, Ömer Ege'nin Kur'an kursu öğrencisi olduğu bilgisi cami cemaatince anıldı. Küçük yaşta hayatını kaybeden çocuğun ölümü; ailesini, arkadaşlarını ve mahalle sakinlerini derinden yasa boğdu.

ÖMER EGE ÖZYURT'UN TABUTUNU ÜZERİNDE ÇOK SEVDİĞİ FUTBOLCU ARDA GÜLER'İN FORMASI YER ALDI. BİNLERCE KİŞİNİN KATILDIĞI CENAZE TÖRENİNDE KÜÇÜK ÇOCUĞUN TABUTU, VATANDAŞLARIN TALEBİ ÜZERİNE CENAZE ARACINA KONULMAYARAK MEZARLIĞA KADAR OMUZLARDA TAŞINDI.