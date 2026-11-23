Milli takımın hedefi: aynı istikrarla devam edip Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’ndeki performansından memnuniyet duyduklarını ve hedeflerinin aynı istikrarı sürdürmek olduğunu belirtti. Türkoğlu, hem oyuncuların hem de teknik ekibin sergilediği performansın ülkeyi gururlandırdığını vurguladı.

Kamp süreci ve maç takvimi:

Milli takım, İkinci Tur J Grubu üçüncü maçında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00’de Roma’da İtalya ile karşılaşacak. Pencerenin diğer mücadelesi ise 29 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde İzlanda ile oynanacak.

Türkoğlu, basın toplantısında medyaya yaptığı konuşmada bu pencerelerin, hem takımın değerlendirildiği hem de genç oyuncuların tecrübe kazandığı önemli süreçler olduğunu söyledi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen toplantıya milli takım üyeleri ve teknik heyet katıldı.

Başarı, kadro yapılanması ve beklentiler:

Türkoğlu, geçen yıl elde edilen Avrupa ikinciliği sonrası takımın istikrarlı bir çizgi yakaladığını ve şimdiye kadar oynanan maçlarda alınan sonuçların bunun göstergesi olduğunu ifade etti. Milli takımın bu süreçte bir ilki başararak 8’de 8 yaptıktan sonra Dünya Kupası’na gitmeyi hak eden ilk ülke konumuna yükseldiğini hatırlattı.

Ayrıca kaptanın sakatlanması, bazı oyuncuların NBA’de bulunması ve takımlarındaki süre farklılıkları nedeniyle teknik ekibin geniş bir kadroyla çalışma ihtiyacı doğduğunu belirten Türkoğlu, genç sporculara verilen şansın milli formanın sorumluluğunu taşıyan bir öğrenme ve gösterme alanı olduğunu söyledi. Hedefin 2027 yılının sonuna, dünya şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanmak olduğunu ekledi.

FIBA görüşmeleri ve Tarık Biberovic kararı:

FIBA ile yapılan görüşmelerin ardından Türkoğlu, Tarık Biberovic’in mevcut statüsünde oynamaya devam edeceğini açıkladı. Yapılan görüşmelerde her iki tarafın da argümanlarını ilettiğini ancak FIBA’nın regülasyonları gereği bu kararın alındığını belirtti ve konuyu kamuoyuna duyurdu.

Türkoğlu, hem teknik heyete hem sporculara başarı dileyerek halkın desteğinin takım için çok kıymetli olduğunu vurguladı ve taraftarlara İtalya ve İzlanda maçlarında takımı desteklemeleri çağrısında bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde gösterdiği performanstan dolayı gurur duyduklarını belirterek, hedeflerinin aynı istikrarla devam edip Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Türkoğlu, FIBA ile yapılan görüşmelerin ardından Tarık Biberovic'in mevcut statüsünde oynamaya devam edeceğini de açıkladı.