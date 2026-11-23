İstanbul'da lodosun etkisi:

İstanbul'da gün boyu etkili olan şiddetli lodos, özellikle sahil kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın hızını artırmasıyla denizde oluşan dalgalar büyüdü ve zaman zaman metrelerce yüksekliğe ulaştı. Kıyı bantlarında deniz hareketliliği arttı, kıyıya vuran dalgalar kaldırımları aştı ve sahil yollarında su birikintilerine neden oldu.

Kıyı şeridinde gözlenenler:

Dalgaların yükseklik kazanması sahil bandındaki vatandaşlara zor anlar yaşattı; yürüyüş yapanlar ıslandı, kıyı kenarına yakın olan yerlerde yürüme güçleşti. Ayrıca dalgaların gücü, sahile park edilmiş birçok aracı etkiledi; park halindeki araçlar deniz suyundan nasibini aldı. Kıyı şeridindeki bazı noktalarda suyun taşması gözlendi ve sahil görünümü zaman zaman denizle karıştı.

Vatandaşların tepkisi:

Yaşanan doğa olayı farklı tepkiler doğurdu: bazı vatandaşlar sahilden uzaklaşmayı tercih ederken, kimileri dev dalgaların altında ıslanmayı kabul etti. Olay, sahil güvenliği veya yetkili kurumların müdahalesi şeklinde yeni bir bilgi verilmeden, bölgedeki yaşamı geçici olarak etkilediği açıkça görüldü.

İSTANBUL'DA GÜN BOYU ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS, KIYI ŞERİDİNDE DEV DALGALARIN OLUŞMASINA NEDEN OLDU.