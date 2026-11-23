Olayın meydana gelişi:

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Büyükhan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 62 yaşındaki çiftçi Arif Çiçek tamir etmeye çalıştığı traktörün aniden hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Sağlık müdahalesi ve hastanedeki süreç:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çiçek, ambulansla Bozova Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çiçek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze, otopsi işlemleri için sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından cenaze, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak jandarma ve yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin sebebi ve sorumluluk konuları yapılacak araştırmalarla belirlenecek.

ŞANLIURFA'NIN BOZOVA İLÇESİNDE TAMİR ETMEYE ÇALIŞIRKEN ANİDEN HAREKET EDEN TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALAN ÇİFTÇİ ARİF ÇİÇEK (62) HAYATINI KAYBETTİ.