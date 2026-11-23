kaza ve müdahale:

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, İzmit mevki T3 tüneli İstanbul istikametinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu ağır bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çarpışan araçlar arasında 60 ZK 477 plakalı kamyon ile 34 TA 3021 plakalı otomobil bulunuyordu. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü ve araçta bulunanlar sıkışma riski ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve kısa sürede müdahale başlatıldı.

yaralıların durumu:

Meydana gelen kazada otomobildeki üç kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıları en yakın hastanelere nakletti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

soruşturma ve güvenlik:

Olay yerinde itfaiye ekipleri güvenlik ve kurtarma çalışmalarını yürütürken jandarma ekipleri de delil toplama ve olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor, yetkililer çalışmalar tamamlandığında daha ayrıntılı bilgi vereceklerini açıkladı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NUN KOCAELİ GEÇİŞİNDE KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. OTOMOBİLİN HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI.