operasyonun detayları:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Uyuşturucu Madde Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik yürütülen çalışmalarda, 21 Kasım - 22 Kasım 2026 tarihlerinde Efeler, Germencik ve Didim ilçelerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 6 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.

Emniyet kaynakları, operasyonların hedef odaklı istihbari çalışmalar sonucu planlandığını ve şüphelilerin tespit edilmesinin ardından eş zamanlı baskınların yapıldığını belirtti. Bölge genelinde yürütülen soruşturmalarla ticaretin önüne geçilmesine çalışıldığı kaydedildi.

ele geçirilenler ve adli süreç:

Yapılan aramalarda 4 bin 125 adet sentetik ecza, 46 gram metamfetamin, 17 gram esrar ve 3 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca olay yerinde 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 14 adet fişek bulundu.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK 188) suçundan işlem yapıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, benzer suçların takibi ve önlenmesine devam edileceğini açıkladı.

AYDIN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: "4 BİN 125 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ"