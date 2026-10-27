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Alaçatı'da dokuz sanatçı Çeşme'nin tarihini tuvallere taşıdı

Alaçatı Merkez Camii avlusunda gerçekleşen resim çalışmalarında Sezgin Sanat’ın dokuz sanatçısı, Çeşme’nin tarihini ve yaşamını özgün tekniklerle tuvale aktardı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Alaçatı'da dokuz sanatçı Çeşme'nin tarihini tuvallere taşıdı

Etkinliğin sahnesi ve katılımcılar:

Çeşme Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen resim etkinliği, Alaçatı Merkez Camii avlusunda iki gün boyunca sürdü. Organizasyona Sezgin Sanatın dokuz sanatçısı katıldı ve ilçenin tarihî dokusu, doğrudan mekanın içinden alınan gözlemlerle işlendi.

Etkinlikte yer alan sanatçılar arasında Halil Sezgin, Cemal Karslıoğlu, Çetin Davran, Aslı Saygın, Şefkat İşlegen, Şiranur Sezgin, Sunar Dramalı, Şule Karagöz ve Dijle Talun bulunuyordu. Her biri, Alaçatı ve çevresinin mimari izlerini, sokak dokusunu ve günlük hayatın ayrıntılarını farklı üsluplarda yorumladı.

Sanatsal yaklaşımlar ve teknikler:

Sanatçılar çalışmalarında çeşitli tekniklere başvurdu; kimi doğrudan gözlemden hareketle realist bir anlatı kurarken, bazıları dokuyu ve ışığı öne çıkaran serbest yorumlarla ilerledi. Sokakların ritmi, taş yapıların gölgesi ve yerel yaşamın ritüelleri eserlerin temel temalarını oluşturdu.

Farklı teknikler, aynı konuya yönelik bakış çeşitliliğini görünür kıldı: geçmişten günümüze taşınan ögeler, renk, perspektif ve fırça kullanımındaki tercihlerle yeniden biçimlendi. Bu çeşitlilik, etkinliğin Alaçatı atmosferiyle kurduğu bağı güçlendirdi.

Ortaya çıkan eserlerin niteliği:

İki günlük çalışma sonucunda ortaya çıkan tuvallerde Çeşme'nin tarihî ve kültürel mirası, sanatçıların bireysel dillerinden geçen katmanlı anlatımlarla yansıtıldı. Eserler, ilçenin mimari devamlılığını, sokakların hafızasını ve yerel yaşam pratiklerini resimsel bir dile dönüştürdü.

Etkinlik, aynı kültürel kaynağa yönelen dokuz farklı yorumun bir araya gelmesiyle, Çeşme'nin geçmişten bugüne taşıdığı değerlerin görülmesini sağladı. Bu tür çalışmaları sergileme ve paylaşıma açma çabası, bölgenin belleğini sanat aracılığıyla güncel tutma amacını destekliyor.

ÇEŞME’NİN TARİHİ DOKUSU DOKUZ SANATÇININ TUVALİNDE HAYAT BULDU

ÇEŞME’NİN TARİHİ DOKUSU DOKUZ SANATÇININ TUVALİNDE HAYAT BULDU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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