Doha'da 300 güne işaret: Hidayet Türkoğlu genç sporcuya sembolik topu verdi

Doha'da TISSOT geri sayım saati açıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na 300 gün kala Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen TISSOT Geri Sayım Saati Açılış Töreni’ne katıldı. Barahat Msheireb’de gerçekleştirilen organizasyonda FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ile FIBA, TBF ve Katar Basketbol Federasyonu temsilcileri bir araya geldi.

Törenden öne çıkanlar:

Açılışta sergilenen tören programı içinde Türkoğlu, FIBA Legends programı kapsamında yer aldı. Basketbolun kuşaklar arası aktarımını simgeleyen bölümde Türkoğlu, turnuvaya kalan süreyi simgeleyen TISSOT sayımının önünde genç bir Katarlı sporcuya sembolik olarak topu teslim etti. Organizasyon, hem ev sahibi Katar’ın hazırlıklarını hem de uluslararası katılım heyecanını görünür kıldı.

Milli takımın durumu:

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye adına mücadele eden A Erkek Milli Takımı, oynadığı 8 karşılaşmanın tamamını kazanarak, ev sahibi Katar’ın ardından turnuvaya katılma hakkını elde eden ilk takım oldu. FIBA 2027 organizasyonu 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Doha’da düzenlenecek.

Geri sayım töreni, organizasyonun tanıtım pratiğinin yanı sıra milli takımın turnuva yolundaki konumunu da pekiştirdi. Hem ev sahibi ülkede yapılan sembolik teslim hem de Türkiye’nin eleme başarısı, turnuvaya dair beklentileri artırıyor ve hazırlık süreçlerinin hızlanacağı sinyalini veriyor.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU (TBF) BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU, FIBA 2027 BASKETBOL DÜNYA KUPASI'NA 300 GÜN KALA KATAR'IN BAŞKENTİ DOHA'DA DÜZENLENEN TISSOT GERİ SAYIM SAATİ AÇILIŞ TÖRENİ'NE KATILDI.