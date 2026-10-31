Konya'da 100. yılında anma: Necmettin Erbakan'ın mirası siyasette yankı buldu

Konya'da Necmettin Erbakan için 100. yıl anması

Milli Görüş hareketinin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, doğumunun 100. yılında Konya'da düzenlenen bir programla yad edildi. Etkinlik, Karatay Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi ve program kapsamında Erbakan'ı anlatan bir sinevizyon gösterimi de izlendi.

Katılımcılar ve konuşmacılar:

Programa, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte YENİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'den genel başkan yardımcıları katıldı ve konuşma yaptı. Etkinlik, farklı siyasi kanaatlerden temsilcilerin bir araya geldiği bir platform olarak dikkat çekti.

Fatih Erbakan'ın mesajı:

Programda konuşan Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, merhum lideri şu sözlerle andı: Azim ve kararlılıkla ömrünü insanlığın saadet ve selametine adayan merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ve bu kutlu yola hayatını adamış tüm dava büyüklerimizi rahmetle, minnetle ve Fatihalarla yad ediyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bizleri Hakk’ın, adaletin izinden, Erbakan hocamızın çizmiş olduğu istikametten bir milim dahi ayırmasın.

Konya'daki anma, Erbakan'ın siyasette ve toplumsal hafızadaki etkisinin sürdüğünü gösterirken, etkinlikteki çeşitlilik liderin bıraktığı mirasın farklı siyasi aktörler tarafından da hatırlandığını ortaya koydu. Sinevizyon gösterimi ve yapılan konuşmalar, anmanın hem hatırlama hem de tartışma platformu işlevi gördüğünü vurguladı.

MİLLİ GÖRÜŞ LİDERİ PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, DOĞUMUNUN 100. YILINDA KONYA’DA ANILDI.