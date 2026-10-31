Evinde zorlu sınavı kazanan Manisa FK Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti

maçın özeti:

Trendyol 1. Lig 13. haftasında evinde Batman Petrolspor'u ağırlayan Manisa FK, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Teknik direktör Nestor El Maestronun cezası nedeniyle basın toplantısına takımın teknik sorumlusu Nikon El Maestro katıldı. Karşılaşma sonrası her iki teknik ekip de maçın genelinde zorluklardan ve kritik anlardan söz etti.

teknik yorumlar:

Nikon El Maestro maçın zorlu geçtiğini vurgulayarak, "Beklediğimiz gibi çok zor bir oyundu. Ancak çok iyi ve fantastik oynadığımız için bu maçı kazandık. Çok fırsat oluşturduk ve 2 gol atarak maçı kazandık. Bu bizim için çok önemli bir 3 puan. Bu ligde her maç zorlu. Ankara maçı için de hazırlıklara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Batman Petrolspor teknik direktörü Selçuk Şahin ise maçtan sonra kaçan fırsatlara değinerek, "Üzgünüz. Maçı kaybedecek bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum açıkçası. Özellikle ilk 30 dakika çok iyi oynadığımız bir oyunda maalesef ikinci golü bulamadık. Çok net goller kaçırıp rakibi de oyuna ortak ettik. Daha önce oyunu bitirebilirdik. Ama bize yakışmayan bir skor oldu açıkçası. Maçtan önceki havamız, oyuncuların isteği açıkçası yerinde ve iyiydi. Ama sonuç olarak kaybettik. Manisa’yı tebrik ediyorum. Biz bundan sonraki süreçte de tekrar hafta hafta giderek kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.

maçın önemi ve sonraki süreç:

Her iki teknik adamın değerlendirmesi, maçın dengeli ve fırsatlarla dolu geçtiğini gösteriyor. Manisa FK için elde edilen 3 puan, lig tablosunda moral ve ivme sağlayacak nitelikteyken, Batman Petrolspor kaçan net fırsatların telafisi için hafta hafta ilerlemeyi hedefliyor. Nikon El Maestro'nun Ankara maçı için hazırlıklara başlama vurgusu, Manisa'nın önümüzdeki programında bu sezonun kritik anlarından biri olarak öne çıkıyor.

MANİSA FK TEKNİK SORUMLUSU NİKON EL MAESTRO