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Göztepe'de özgüven tırmanışı: değerli bir fenerbahçe galibiyeti

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı; Stanimir Stoilov sonucu çok değerli buldu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 23:02

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Göztepe'de özgüven tırmanışı: değerli bir fenerbahçe galibiyeti

maçın genel değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Stanimir Stoilov maçın sert ve zor bir mücadele olduğunu vurguladı.

Stoilov, iki takımın da oynamak istediğini, maçın çok çekişmeli geçtiğini ve ilk yarıda Göztepe'nin değerlendiremediği fırsatların belirleyici olduğunu söyledi. İlk yarıda rakibe gereğinden fazla saygı gösterdiklerini ifade eden teknik adam, oyunun ikinci yarıda kendilerine döndüğünü ve bunları doğru değerlendirerek "çok değerli bir galibiyet aldık" dedi.

savunma sorunları ve gol üretimi:

Sezon başında yaşanan sakatlıkların savunma hattını olumsuz etkilediğini belirten Stoilov, "Aslında bahane olarak söylemeyi sevmiyorum ama sezon başında 4-5 savunma oyuncumuzun sakatlığı vardı. İstediğimiz savunma hattını oturtamadık" şeklinde konuştu. Bu dönemde takımdaki gol üretiminin yüksek olduğunu ancak savunmadaki aksaklıkların sıkıntı yarattığını ekledi.

Teknik adam, sakat oyuncuların takıma dönmesiyle savunmanın toparlanmaya başladığını ve takım performansının buna bağlı olarak yükseldiğini söyledi. Ayrıca Stoilov, takımın olumlu yönlerinden birinin "her maç 2-3 gol atıyor olmamız" olduğunu vurguladı ve savunmadaki boşlukların hızla kapatılması gerektiğinin altını çizdi. Hatalara göz yumulmaması gerektiğini belirtti; aksi takdirde bunun pahalıya mal olabileceğini ifade etti.

duran toplar ve gelecek beklentileri:

Stoilov duran topların önemine dikkat çekti ve bu organizasyonlar üzerinde sürekli çalıştıklarını söyledi. Bugünkü futbolun detaylara dayandığını belirten teknik adam, gelişmenin tek yolunun yoğun çalışma olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe hakkında da görüş belirten Stoilov, saygı duyduğu bir kulüp olduğunu, burada kısa süreli de olsa oynadığını ve büyük oyuncularla forma giydiğini hatırlattı. Fenerbahçe'nin zor bir süreçten geçtiğini kabul etmekle birlikte, "Fenerbahçe tekrar toparlanıp yükselişe geçecektir" değerlendirmesinde bulundu ve rakibin yarışa yeniden gireceğini düşündüğünü belirtti.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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