Çorum FK deplasman hazırlıklarını tamamladı
Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın oynanacak Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sonlandırdı. Çalışmalar Teknik Direktör Burak Yılmaz idaresinde sürdü.
antrenman detayları:
Son idman esneme hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar daha sonra topla çalışma egzersizleri uyguladı ve programın ilerleyen bölümünde tempo artırılarak 5’e 2 rondo çalışması yapıldı. Teknik ekip, taktik düzenlemelere ve top hakimiyetine vurgu yaptı.
kafile hareketi:
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Çorum FK kafilesi, saat 19.00'da tesislerden ayrılarak İstanbul'a hareket etti.
ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA, YARIN DEPLASMANDA OYNANACAK BAŞAKŞEHİR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA TAMAMLADI.
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