Maçın değerlendirmesi:

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig 12. haftasında sahalarında oynadıkları Beşiktaş maçını değerlendirdi. Palut, karşılaşmanın skoruna rağmen oyunun büyük bölümünde dengeli kaldıklarını ve takımının mücadele ettiğini vurguladı.

Denge ve oyun periyotları:

Palut, 2-0 öncesi ya da sonrası ayrımı yapmadan genel olarak oyunu Beşiktaş'a verdikleri periyotların az olduğunu söyledi. Özellikle 45–60. dakikalar arasında Konyaspor'un oyun üstünlüğü olduğunu, bu periyotta gelen golün takım motivasyonunu artırdığını, Dompe'nin attığı golün dengeyi sağladığını aktardı.

Sonuç, kritik anlar ve bitiricilik:

Teknik adam, maçın kırılma anlarının son bölümde yaşandığını belirterek 75. dakikadan sonra enerjilerinin düştüğünü ifade etti. Palut, futbolda son vuruş ve bitiriciliğin belirleyici olduğunu, Beşiktaş'ın özellikle bu konuda daha başarılı olduğunu, Trossard'ın güzel ve beceri isteyen bir gol attığını söyledi. Duran toptan 3-2'yi bulabilecek pozisyonlara girdiklerini ancak son 15 dakikada istenilen performansı sürdüremediklerini ekledi.

Palut, maçın sahadaki mücadeleye göre olması gereken skorun bu olmadığını savunarak, takımının en azından bir puanı hak ettiğini ve oyuncularının gayretinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetin ardından, "En azından bir puanı hak etmiştik" dedi.