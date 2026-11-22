Eskimantaş Mahallesi'nde muhtarlık seçimi sonuçlandı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesi'nde, 2 Ağustos tarihinde devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitiren muhtar Mustafa Aköz'ün boşalan görevi için düzenlenen seçimi eşi Zeynep Aköz kazandı.

Oy dağılımı ve sandık sonuçları:

Mahallede bugün gerçekleştirilen seçimde iki aday yarıştı. Zeynep Aköz 260 oy alırken, diğer aday Ramazan Koçyiğit 197 oyda kaldı. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından Eskimantaş Mahallesi'nin yeni muhtarı Zeynep Aköz olarak ilan edildi.

Yerel temsilde anlamı ve değerlendirme:

Eşinin vefatının ardından muhtarlığa aday olan ve sandıktan galip çıkan Zeynep Aköz, bu sonuçla Kozan ilçesinde seçilen 4. kadın muhtar olarak kayıtlara geçti. Aldığı 260 oy, mahalledeki desteğin güçlü olduğunu gösterirken, bu gelişme yerel düzeyde kadın temsilinin artmasına ilişkin somut bir örnek olarak öne çıkıyor.

Seçim, muhtarın ani vefatının ardından yapılan düzenlemeyle gerçekleşti; adayların ve seçmenlerin tercihleri, Eskimantaş Mahallesi'nin yeni yönetim sürecini belirledi.

SOLDA MUHARLIK YARIŞINA GİREN RAMAZAN KOÇYİĞİT 197, SAĞDA SEÇİMİ KAZANAN ZEYNEP AKÖZ 260 OY ALARAK SEÇİMİ KAZANDI.