maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor’u 4-2 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Vincenzo Italiano hem takımın hücumdaki performansını överken hem de savunmadaki aksamalara dikkat çekti.

hücumda artan performans:

Italiano, ön taraftaki gelişime vurgu yaparak Leo ve Creny’nin katkılarını öne çıkardı. Teknik adam, "Leo tekrardan artık gol atmaya başladı" diyerek oyuncunun forvet hattında enerjisinin arttığını belirtti. Ayrıca yedekten girip gol atan Creny için de mutluluğunu ifade etti ve bu isimlerin önümüzdeki maçlarda da takım için çözüm yaratabileceğine işaret etti.

savunmada konsantrasyon sorunu:

Beşiktaş’ın deplasmanda fazla pozisyon verdiğini ve gol yediğini söyleyen Italiano, bunun takım için hoş olmayan bir durum olduğunu vurguladı: "Özellikle deplasmanda çok fazla pozisyon veriyoruz ve gol yiyoruz." Teknik direktör, rakibin gollerinden birinin özellikle ilk golün çok güzel olduğunu kabul ederken takımın genel olarak daha dikkatli ve konsantre olması gerektiğini ifade etti.

milli aradan sonraki zorluk ve tavrı:

Italiano, maç öncesi ve sonrası duygularını şöyle özetledi: "Bugünkü maçtan gerçekten korktuğumu birazcık söyleyebilirim. Çok zor olacağını biliyordum çünkü milli aradan sonraki maçlar hep çok zor oluyor." Bu sözler, teknik adamın deplasmanda kazanılan maçın hem değerini hem de karşılaşılan zorluğu kabul ettiğini gösterdi.

transfer ve kadro planlaması:

Transferle ilgili soruya temkinli yaklaşan Italiano, Ocak ayına kadar süre olduğuna dikkat çekti: "Ocak ayına kadar süre var. Hala transfer döneminin başlamasına süre var. Onu yaklaştıkça düşünürüz." Ayrıca, Leo’nun merkezde oynadığında daha enerjik ve daha az yorgun göründüğünü, defansif sorumlulukların azalmasının bunun sebeplerinden biri olabileceğini söyledi. Geçen maçta asist, bu maçta ise gol yapması onun takım içindeki rolünü güçlendirdiğini gösteriyor.

Italiano, sonuç olarak hem bardağın dolu tarafına bakmak istediğini hem de savunmadaki dikkat sorununu çözmenin öncelik olduğunu belirtti; deplasmanda kazanmanın ise "harika ve zor" bir iş olduğunu ekledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Konyaspor karşısında hücumda iyi işler yaptıklarını belirterek, "Bugünkü maçtan gerçekten korktuğumu birazcık söyleyebilirim. Çok zor olacağını biliyordum çünkü milli aradan sonraki maçlar hep çok zor oluyor" dedi.