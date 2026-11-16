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Bilecik'te direksiyon hakimiyeti kayboldu, kamyonet savruldu

Bilecik'in Çakırpınar mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin savrulması sonucu 1 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te direksiyon hakimiyeti kayboldu, kamyonet savruldu

bilecik'te tek taraflı trafik kazası

Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, 34 HVA 591 plakalı kamyonetin savrulması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Batuhan B. (31) idaresindeki kamyonet, Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Olay tek taraflı bir kaza olarak kayda geçti.

müdahale ve taşıma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

soruşturma:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından adli tahkikat başlatıldı; ekipler olayın oluş nedenini ve varsa başka etkenleri araştırıyor.

BİLECİK’TE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET SAVRULDU: 1 YARALI

BİLECİK’TE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET SAVRULDU: 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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