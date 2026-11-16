Bilecik'te direksiyon hakimiyeti kayboldu, kamyonet savruldu

bilecik'te tek taraflı trafik kazası

Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, 34 HVA 591 plakalı kamyonetin savrulması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Batuhan B. (31) idaresindeki kamyonet, Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Olay tek taraflı bir kaza olarak kayda geçti.

müdahale ve taşıma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

soruşturma:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından adli tahkikat başlatıldı; ekipler olayın oluş nedenini ve varsa başka etkenleri araştırıyor.

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