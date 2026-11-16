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Otobüslerde emniyet kemeri uygulaması sıkı denetime alındı

Tekirdağ’da şehirlerarası otobüslerde emniyet kemeri denetimi yapıldı; ekipler yolculara ani fren ve kazalarda kemerin hayat kurtardığını anlattı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:41

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Otobüslerde emniyet kemeri uygulaması sıkı denetime alındı

Tekirdağ’da şehirlerarası otobüslerde denetim

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri kullanımı konusunda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında ekipler, yolcuların kemer takıp takmadığını kontrol ederek güvenlik tedbirlerinin neden önemli olduğu hakkında bilgilendirme yaptı.

Denetimin kapsamı:

Denetimler, Tekirdağ çıkışlı ve Türkiye’nin dört bir yanına sefer yapan şehirlerarası otobüslerde sürdü. Ekipler, yolcu koltuklarında emniyet kemerinin doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığını tespit etti ve gerektiğinde sürücü ile ortak çalışma yaparak eksikliklerin giderilmesini sağladı.

Yolculara verilen uyarılar:

Polis ekipleri denetimler sırasında yolculara emniyet kemerinin muhtemel trafik kazaları, ani fren ve çarpışma durumlarında hayati önem taşıdığına dair bilgi verdi. Özellikle uzun mesafe yolculuklarında kemerin yolculuk boyunca takılı kalmasının gerekliliği vurgulandı.

Bilgilendirmede, emniyet kemeri takmayan yolcuların araç içinde savrularak ciddi şekilde yaralanabilecekleri hatırlatıldı. Ekipler, yolcuları seyahat boyunca kemerlerini çıkarmamaları hususunda uyardı ve kurallara uyulmasının genel trafik güvenliği için önemini anlattı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nün bilgilendirmesinde vatandaşlara güvenli, huzurlu ve kazasız yolculuk temennisi iletilerek, polisler tarafından "Güvenliğiniz için kemerinizi takın, sevdiklerinize sağ salim kavuşun" mesajı verildi.

Uygulamanın amacı, şehirlerarası yolcularda trafik güvenliğini artırmak ve olası kazaların sonuçlarını en aza indirmektir. Denetimler; kamuoyunu bilinçlendirme, sürücü ve yolcu sorumluluklarını hatırlatma ve kurallara uyumun sağlanması yönünde sürdürülecek.

EKİPLER, ŞEHİRLER ARASI YOLCU OTOBÜSLERİNDE EMNİYET KEMERİ KULLANIMINA YÖNELİK DENETİM...

EKİPLER, ŞEHİRLER ARASI YOLCU OTOBÜSLERİNDE EMNİYET KEMERİ KULLANIMINA YÖNELİK DENETİM YAPTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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