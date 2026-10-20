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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden COP31 çağrısı: gençler geleceği birlikte inşa etsin

Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ'de düzenlenen COP31 buluşmasında gençleri gönüllülük programına davet ederek üniversitenin 19 projesinin kabul edildiğini duyurdu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden COP31 çağrısı: gençler geleceği birlikte inşa etsin

rektörün gençlere çağrısı:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, COP31 gönüllülük programı kapsamında düzenlenen "COP31 Türkiye Gönüllülük Programı Üniversite Buluşması"nda gençlere güçlü bir davette bulundu. ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda Türkdoğan, COP31 in Antalya'da düzenlenmesinin hem Türkiye hem de üniversite açısından tarihi bir fırsat olduğunu vurguladı.

Türkdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca devletlerin ve bilim insanlarının görevi olmadığını belirterek öğrencilerin bu süreçte aktif rol üstlenmesini istedi. Öğrencilerin yabancı dil bilgileriyle uluslararası konuklara destek olabileceklerini, iletişim becerilerini geliştirebileceklerini ve çevreye duyarlılıklarıyla farkındalık yaratabileceklerini söyledi. Rektör, ALKÜ gençliğinin yalnızca geleceği konuşan değil, geleceği inşa eden bir gençlik olduğunu göstermeye çağırdı.

kampüsten iklim eylemine: süreç ve katılım:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı COP31 Alan Sorumlusu İnci Filizgök Menekşe programda "Kampüsten İklim Eylemine" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Menekşe, kampüslerde başlayan fikirlerin küresel iklim eylemlerine dönüşebileceğini vurgulayarak gönüllülük sürecine ilişkin güncel verileri paylaştı: şu ana kadar 45 bin başvuru yapıldığı ve 2 bin 438 üniversitenin programa dahil olduğu ifade edildi.

Menekşe, İstanbul'dan başlayıp Antalya'ya ulaşacak mobil iklim tırı rotası hakkında bilgi verdi ve gençlere konularını bulup rollerini seçmeleri, aktif harekete geçmeleri çağrısında bulundu. Program öğrenciler için hem deneyim hem de uluslararası iletişim pratiği sunan bir fırsat olarak tanımlandı.

uzman sunumları ve yerel değerlendirmeler:

Etkinlikte Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atılgan Atılgan ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aksel sunumlar yaptı. Prof. Dr. Atılgan, atmosferdeki karbondioksit miktarının 435 ppm seviyesine ulaştığına dikkat çekerek su kaynaklarındaki azalma, kuraklık ve orman yangınları gibi küresel riskleri sıraladı ve iklim değişikliğinin sorumluluğunu herkese paylaştırdı.

Doç. Dr. Murat Aksel ise Alanya özelinde kentsel dönüşümlere odaklandı. Son on yılda Alanya kent dokusunun %35 oranında büyüdüğünü belirten Aksel, aşırı yağış, fırtına ve deniz seviyesi yükselmesi gibi tehlikelere karşı şehir planlamasında "Dijital İkiz" ve akıllı izleme teknolojilerinin kullanımının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

tır ziyareti, projeler ve teşekkür:

Programın sunuculuğunu Öğr. Gör. Ali Samed Ulu üstlendi. Akademik kadro, protokol üyeleri ve öğrencilerle gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekiminin ardından katılımcılar kampüs amfitiyatro alanındaki COP31 Mobil Tırı'nı ziyaret ederek süreç hakkında detaylı bilgi aldı. Rektör Türkdoğan da tır ziyaretine heyetle birlikte katıldı.

Rektör Türkdoğan, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ALKÜ tarafından kabul edilen 19 projenin sahibi akademisyen ve öğrencilerle bir araya gelerek başarıları için teşekkür etti ve çalışmalarının devamını diledi.

Programa, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Prof. Dr. Işık Bayraktar, dekanlar, meslek yüksekokulu müdürleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı COP31 Alan Sorumlusu İnci Filizgök Menekşe, Prof. Dr. Atılgan Atılgan, Doç. Dr. Murat Aksel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ALKÜ ALEV ALATLI KONFERANS SALONU&#039;NDA &quot;COP31 TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI ÜNİVERSİTE BULUŞMASI&quot;...

ALKÜ ALEV ALATLI KONFERANS SALONU'NDA "COP31 TÜRKİYE GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI ÜNİVERSİTE BULUŞMASI" PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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