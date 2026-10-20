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Konyaaltı sahilinde plastik atıkları denize ulaşmadan toplama ortaklığı

Konyaaltı sahilinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Yeryüzü İklim Vakfı ortaklığıyla yürütülen proje plastik atıkların denize ulaşmasını engelleyecek.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Konyaaltı sahilinde plastik atıkları denize ulaşmadan toplama ortaklığı

Konyaaltı sahilinde yeni plastik ortaklığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Yeryüzü İklim Değişikliği ile Mücadele Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde başlatılan Konyaaltı Sahil Plastik Ortaklığı Projesi, sahil hattındaki plastik atıkların denize ulaşmasını engellemek ve toplumsal çevre bilincini güçlendirmek amacıyla hayata geçirildi. Projeye Konyaaltı Belediyesi de dahil oldu ve uygulama sahada eş zamanlı yürütülecek.

projenin hedefleri:

Projenin temel hedefi, sahillerde biriken plastik atıkların denize düşmeden toplanması, kayıt altına alınması ve geri dönüşüm süreçlerine kazandırılmasıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve Çevre Eğitimi Şube Müdürü Mekke Yıldız uygulamanın kararlılıkla devam edeceğini vurguladı ve çalışmanın amacını şu sözlerle özetledi: Projemizle sahillerimizdeki plastik atıkların denize ulaşmasını önlemeyi, toplanan atıkları kayıt altına alarak geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerine dahil etmeyi hedefliyoruz.

sahillerde uygulanan önlemler:

Projede hem önleyici hem de müdahale edici çözümler bir arada yer alıyor. Sahil boyunca atık kapanları kurulacak, düzenli toplama ve kayıt mekanizmaları işletilecek; ayrıca deniz yüzeyindeki atıkları temizleyen deniz süpürgeleri kullanılacak. Belediye, atık yönetimini takip etmek için veri kaydı süreçleriyle toplama performansını izleyecek ve toplumsal farkındalığı artıracak eğitim çalışmaları düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ve hayalet ağların temizlenmesine yönelik programlarla deniz kirliliğine karşı çok yönlü bir mücadele yürütüyor. Bu önlemler mavi bayraklı plajların korunması ve bölge ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

Belediye yetkilileri, projenin sadece teknik müdahalelerle sınırlı kalmayacağını; yerel yönetimler, sivil toplum ve vatandaş iş birliğiyle uzun vadeli bir alışkanlık dönüşümü hedeflediklerini belirtti. Konyaaltı Sahil Plastik Ortaklığı, sahil temizliği ve atık yönetiminde örnek bir model oluşturmayı amaçlıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DENİZLERİN VE KIYILARIN KORUNMASINA AMACIYLA YERYÜZÜ İKLİM...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DENİZLERİN VE KIYILARIN KORUNMASINA AMACIYLA YERYÜZÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VAKFI İLE İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN KONYAALTI SAHİL PLASTİK ORTAKLIĞI PROJESİ İLE PLASTİK ATIKLARIN DENİZE ULAŞMASININ ÖNLENMESİ VE ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTIRILMASI HEDEFLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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