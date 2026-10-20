Dolar 49,5738 +0,03%
Euro 55,6699 +0,15%
Bist 11.615,86 +1,62%
Altın Gram 6.592,89 -0,57%
EUR/USD 1,1225 +0,07%
Brent Petrol 110,76 +1,10%
--°

Selin izleri azalırken Kıran Tepe gökyüzüyle canlandı

Sakarya'daki selin ardından güneşi görenler Kıran Tepe'ye akın etti. Paraşütçüler sezon kapanışı öncesi gökyüzünü renklendirdi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Selin izleri azalırken Kıran Tepe gökyüzüyle canlandı

Güneş sonrası hareketlilik:

Sakarya'da günlerce etkili olan şiddetli sağanak ve derenin taşmasıyla ortaya çıkan sel felaketi sonrası havanın açmasıyla bölge canlandı. Serdivan ilçesindeki Kıran Tepe, güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ile sezon kapanışı öncesi son uçuşlarını yapan yamaç paraşütü tutkunlarının adresi oldu. Kamp sandalyeleriyle tepeye çıkanlar manzaranın keyfini sürerken, sporcular da gökyüzünü renklendirdi.

Pilotlardan değerlendirme:

Profesyonel yamaç paraşütü sporcusu ve eğitmeni Kubilay Ertürk, yaşanan felaketin etkilerinin ardından alana dönüşün moral verici olduğunu belirtti. Ertürk, "İlimizde bir sel felaketi yaşandı. Çok şiddetli yağmurlar yağdı, bir sezonda yağacak yağmur 3 günde yağdı. Ondan sonra tabi insanlar bu felaketten sonra moral olarak güneşli havayı görüp burayı doldurdu" dedi ve bölgenin paraşütçüler için tercih edilen bir nokta haline geldiğini vurguladı.

Uçuş güvenliğine ilişkin de bilgi veren Ertürk, spora dair teknik detayları paylaştı: "15 kilo ile 120 kilo arası herkesi uçurabiliyoruz. Ekim ayının sonuna doğru sezon kapanıyor. Uçmak için, 20-25 kilometre hıza yakın bir rüzgar, kuzeyden esmeli. Bunun haricinde türbülanslı bir hava olmamalı." Ertürk, limitlere uyulduğunda bu sporun dışarıdan görüldüğü kadar tehlikeli olmadığını, istatistiklere göre halı sahadan daha risksiz sayılabileceğini ifade etti.

İlk uçuşun duygusu:

Paraşütle ilk defa uçan 18 yaşındaki Nilgün Hale Akkaş ise deneyimini paylaşarak duygularını aktardı: "Benim ilk uçuşumdu, ilk defa deneyimledim. Deneyimlemek için de güzel bir yer seçtiğimi düşünüyorum. Çok güzel bir histi uçmak. Çok özgür hissettirdi. Havada kuş gibi hissettim." Akkaş, sıcaklık açısından yerdeki kadar sıcak olmadığını ancak yine de rahatsız edici bir soğuk hissetmediğini belirtti ve Sakarya'yı ilk uçuş için uygun bulduğunu söyledi.

Erken kapanan sezon ve mevsimsel rüzgar koşullarının etkisiyle uçuşların genellikle Mayıs ila Eylül ayları arasında yoğunlaştığını belirten pilotlar, bölgenin turistik çekiciliğinin arttığını ve yabancı sporcu ile yolcuların da alana yöneldiğini kaydetti.

SAKARYA’DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ETKİLİ OLAN SEL FELAKETİNİN ARDINDAN HAVANIN GÜNEŞLİ OLMASINI...

SAKARYA’DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ETKİLİ OLAN SEL FELAKETİNİN ARDINDAN HAVANIN GÜNEŞLİ OLMASINI FIRSAT BİLEN VATANDAŞLAR İLE YAMAÇ PARAŞÜTÜ TUTKUNLARI, SERDİVAN İLÇESİNDE BULUNAN KIRAN TEPE’YE AKIN ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ballıdağ'a yeni yaşam: doğa ve atlı yürüyüş parkurları bölge turizmini güçlendir...
images

Van'da doğaya yeniden kazandırılan 200 yaban hayvanı umut verdi
images

Denetim kıskacında Beyşehir gölü: sürdürülebilir avcılık için ekipler harekete g...
images

Çermik'te Sinek Çayı'nın kirlenmesine tepki: muhtar ve halk çözüm talep ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Didim’de makilikte bulunan 25 düzensiz göçmen sınır dışına gönderildi; üç şüpheli tutuklandı

Bingöl liselileri trafikte bilinçleniyor: 350 öğrenciye eğitim

Bodrum Yokuşbaşı'nda zemin kat yangını kontrol altına alındı

Söke'de hastane personelinin sağlığı ve iş güvenliği için yol haritası çizildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi