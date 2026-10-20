Selin izleri azalırken Kıran Tepe gökyüzüyle canlandı

Güneş sonrası hareketlilik:

Sakarya'da günlerce etkili olan şiddetli sağanak ve derenin taşmasıyla ortaya çıkan sel felaketi sonrası havanın açmasıyla bölge canlandı. Serdivan ilçesindeki Kıran Tepe, güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ile sezon kapanışı öncesi son uçuşlarını yapan yamaç paraşütü tutkunlarının adresi oldu. Kamp sandalyeleriyle tepeye çıkanlar manzaranın keyfini sürerken, sporcular da gökyüzünü renklendirdi.

Pilotlardan değerlendirme:

Profesyonel yamaç paraşütü sporcusu ve eğitmeni Kubilay Ertürk, yaşanan felaketin etkilerinin ardından alana dönüşün moral verici olduğunu belirtti. Ertürk, "İlimizde bir sel felaketi yaşandı. Çok şiddetli yağmurlar yağdı, bir sezonda yağacak yağmur 3 günde yağdı. Ondan sonra tabi insanlar bu felaketten sonra moral olarak güneşli havayı görüp burayı doldurdu" dedi ve bölgenin paraşütçüler için tercih edilen bir nokta haline geldiğini vurguladı.

Uçuş güvenliğine ilişkin de bilgi veren Ertürk, spora dair teknik detayları paylaştı: "15 kilo ile 120 kilo arası herkesi uçurabiliyoruz. Ekim ayının sonuna doğru sezon kapanıyor. Uçmak için, 20-25 kilometre hıza yakın bir rüzgar, kuzeyden esmeli. Bunun haricinde türbülanslı bir hava olmamalı." Ertürk, limitlere uyulduğunda bu sporun dışarıdan görüldüğü kadar tehlikeli olmadığını, istatistiklere göre halı sahadan daha risksiz sayılabileceğini ifade etti.

İlk uçuşun duygusu:

Paraşütle ilk defa uçan 18 yaşındaki Nilgün Hale Akkaş ise deneyimini paylaşarak duygularını aktardı: "Benim ilk uçuşumdu, ilk defa deneyimledim. Deneyimlemek için de güzel bir yer seçtiğimi düşünüyorum. Çok güzel bir histi uçmak. Çok özgür hissettirdi. Havada kuş gibi hissettim." Akkaş, sıcaklık açısından yerdeki kadar sıcak olmadığını ancak yine de rahatsız edici bir soğuk hissetmediğini belirtti ve Sakarya'yı ilk uçuş için uygun bulduğunu söyledi.

Erken kapanan sezon ve mevsimsel rüzgar koşullarının etkisiyle uçuşların genellikle Mayıs ila Eylül ayları arasında yoğunlaştığını belirten pilotlar, bölgenin turistik çekiciliğinin arttığını ve yabancı sporcu ile yolcuların da alana yöneldiğini kaydetti.

SAKARYA’DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ETKİLİ OLAN SEL FELAKETİNİN ARDINDAN HAVANIN GÜNEŞLİ OLMASINI FIRSAT BİLEN VATANDAŞLAR İLE YAMAÇ PARAŞÜTÜ TUTKUNLARI, SERDİVAN İLÇESİNDE BULUNAN KIRAN TEPE’YE AKIN ETTİ.