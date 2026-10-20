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Milyonluk zarar ve daralan dere yatağı Ayazağa'da esnafın sel tepkisi

İstanbul'daki selde Ayazağa ve Kemerburgaz'da iş yerleri sular altında kaldı; esnaf milyonluk zarar, dere yatağındaki yapılaşmanın incelenmesini istiyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Milyonluk zarar ve daralan dere yatağı Ayazağa'da esnafın sel tepkisi

Havadan çekilen görüntüler hasarın boyutunu ortaya koydu

İstanbul'da geçen hafta etkili olan selin ardından Ayazağa Mahallesi ile Kemerburgaz Caddesi boyunca oluşan tahribat havadan görüntülendi. Cendere Deresi çevresinde taşkın, çok sayıda evi ve iş yerini suyla doldurdu; depolar, makineler ve iş ekipmanları ağır hasar gördü. Dron kayıtları, selin yarattığı çamur ve su birikintilerini, kapı önlerinde biriken enkazı ve iş yerlerinin çalışamaz hale gelişini gösteriyor.

Temizlik çalışmalarını esnaf kendi imkanlarıyla yürütürken, bölgedeki elektrik kesintileri ve altyapı sorunları işlerin yeniden başlamasını geciktiriyor. İşletme sahipleri, hem maddi kayıpların tespiti hem de benzer olayların tekrarlanmaması için yetkili kurumların sahada acil müdahale etmesini bekliyor.

esnafın zarar tablosu:

Geri dönüşüm sektöründe çalışan Cihan Kendirci, deposunun tamamen su altında kaldığını ve geçimini sağladığı malzemelerin büyük kısmını kaybettiğini söyledi. Kendirci, bölgedeki yapılaşmanın gereksiz yere arttırıldığını ve bunun mağduriyete yol açtığını ifade etti: "Biz ekmeğimizi bu işle kazanıyoruz. Şu anda gerçekten zor durumdayız."

Benzer şekilde Abdullah Avcı da selin araçlarına, makinelerine ve iş yerine ağır zarar verdiğini belirtti. Avcı, dere için çalışma yapılacağı söylenmesine rağmen yeterli müdahale görmediklerini savundu ve bölgedeki yapılaşmanın taşkında etkili olduğunu dile getirdi. Avcı, iş yerindeki hasarın büyüklüğünü aktarırken "Aşağı yukarı 15 milyon lira gibi bir hasarımız var" ifadesini kullandı.

dere yatağındaki yapılaşma iddiaları:

Esnafın ortak iddiası, dere yatağı boyunca yapılan ve yatağı daralttığı belirtilen yapılar nedeniyle suyun taşma noktasına geldiği yönünde. Organizasyon sektöründe faaliyet gösteren Muhammet Çelikel de TV8 binasının bulunduğu kesimde daralmalar olduğunu savunarak, "TV8’in oradan yapılan daraltmalar nedeniyle su patladı gitti" dedi. Bu şikayetler, bölgede yapılacak teknik incelemelerin önemini öne çıkarıyor.

Sel mağduru esnaf, zararlarının tespit edilip karşılanmasını, dere güzergâhındaki yapılaşmanın teknik olarak incelenmesini ve benzer felaketlerin önlenmesine yönelik kalıcı altyapı önlemlerinin alınmasını talep ediyor. Yetkililerden beklenti, hem hızlı destek sağlanması hem de dere yatağı ve çevresindeki imar uygulamalarının yeniden değerlendirilmesidir.

Felakete neden olan dere yatağına yapılmış geniş binalar böyle görüntülendi

Felakete neden olan dere yatağına yapılmış geniş binalar böyle görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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