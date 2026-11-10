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Alanya’da 09.05’te hayat durdu: sirenler ve gözyaşlarıyla Atatürk anıldı

10 Kasım'da Alanya Hükümet Meydanı'nda saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşu yapıldı; törene protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Alanya’da 09.05’te hayat durdu: sirenler ve gözyaşlarıyla Atatürk anıldı

Törenin akışı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yıl dönümünde Alanya’da düzenlenen törenle anıldı. Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayan program, çelenk sunumuyla başladı ve kent sakinlerinin yoğun katılımıyla ilerledi.

Saat 09.05'te tüm kentte sirenler çaldı, iki dakikalık saygı duruşu için hayat adeta durdu. O an karayolunda olan sürücüler araçlarını durdurup saygı duruşuna katılırken, törene katılan bazı vatandaşların duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Anma sırasında İstiklal Marşı okundu ve kent genelinde ortak bir saygı havası hissedildi.

Katılımcılar ve sergi:

Törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Alanya Garnizon Komutanı Piyade Albay Adem Ağırbaş, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül ve Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan katıldı.

Protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaşın yer aldığı anma programı, Alanya Kültür Merkezi’nde devam etti. Burada, Hasan Çolak Anadolu Lisesi tarafından Atatürk Haftası kapsamında hazırlanan resim ve fotoğraf sergisi ziyaret edildi; sergi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Tören, kentteki resmi ve sivil katılımın yanı sıra sokakta ve trafikte gözlenen ortak reflekslerle de dikkat çekti. Saat 09.05 anında verilen ortak duruş, Alanya’da hem resmi hem bireysel düzeyde anma ve saygı ifadesi olarak öne çıktı.

Sirenler çaldı, Alanya’da gözyaşları aktı

Sirenler çaldı, Alanya’da gözyaşları aktı

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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