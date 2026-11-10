Dolmabahçe'de anma: dalgıçlar 09.05'te denizden çıkarak bayrak açtı

Dolmabahçe'de anma töreni:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'nda anma töreni düzenlendi. Tören kapsamında saray önünde ve kıyı hattında bir araya gelen katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve anma programı gerçekleştirildi.

Denizde saygı ve dalgıçların hareketi:

Tören sırasında suya dalan dalgıçlar, törenin en dikkat çeken anlarından birini oluşturdu. Dalgıçlar, saatlerin 09.05'i göstermesiyle birlikte su yüzeyine çıkarak Türk bayrağı açtı ve denizde saygı düzeni sağlandı.

Boğazda tekne buluşması:

Anma törenine denizden katılım da yoğun oldu; çok sayıda tekne İstanbul Boğazı'nda buluştu ve denizde oluşturulan düzende törene eşlik etti. Deniz ve kıyıdan gerçekleştirilen bu ritüel, törene katılanların ortak saygı duruşunu pekiştirdi.

Dolmabahçe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri