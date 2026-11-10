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Ordu’da 10 kasım anması: anıta çelenk sunumu ve 09.05'te saygı duruşu

Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümünde Ordu'da Altınordu Anıtı'nda çelenk sunuldu; 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ordu’da 10 kasım anması: anıta çelenk sunumu ve 09.05'te saygı duruşu

Ordu'da 10 Kasım anması

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümü nedeniyle Ordu'da anma töreni düzenlendi. Tören, Altınordu ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi ve protokol ile sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla sürdü.

çelenk sunumu ve katılımcılar:

Tören kapsamında Ordu Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile çeşitli kurumlar, siyasi partiler ve dernekler anıta çelenk sundu. Sunumların ardından törene katılanlar anıta saygılarını iletti.

siren ve saygı duruşu:

Saatler 09.05'i gösterdiğinde alanda iki dakikalık siren çalındı; Türk bayrağı göndere çekildi. Bu sırada kara yolunda bulunan araç sürücüleri ile caddede yürüyen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Tören, hep birlikte okunan İstiklal Marşı ile sonlandı.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK&#039;ÜN 88&#039;İNCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ORDU&#039;DA ANMA TÖRENİ...

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN 88'İNCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ORDU'DA ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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