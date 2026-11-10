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Siirt'te 88. yıl dönümünde Atatürk ve kurtuluş kahramanları anıldı

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 88’inci yıl anma töreninde Vali Dr. Kemal Kızılkaya çelenk sundu; şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Serkan Varol

Siirt'te 88. yıl dönümünde Atatürk ve kurtuluş kahramanları anıldı

Siirt'te anma töreni

Tören detayları:

Siirt'te düzenlenen anma programı, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene şehit yakınları, gaziler, il protokolü, askeri ve mülki erkân, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma töreninin akışı ve vurgular:

Program kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümü dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende cumhuriyetin kuruluş süreci ile Atatürk'ün gelecek nesillere bıraktığı miras anlatıldı; katılımcılar Atatürk ve İstiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, özlem ve rahmetle andı.

Yerel düzeyde düzenlenen bu tür törenler, Cumhuriyet değerlerinin hatırlanması ve genç kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyor; Siirt'teki program da bu sürekliliğin somut bir örneği olarak dikkat çekti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL...

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE SİİRT’TE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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