Antalya'da 09.05'te saygı duruşu ile Atatürk anıldı

Antalya'da anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88. yıl dönümünde Antalya'da düzenlenen törenle anıldı. Anma programı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi ve törene şehir protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin akışı:

Anıta ilk olarak Antalya Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi çelengini sundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı yarıya indirildi.

Katılımcılar:

Törene katılanlar arasında Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Barosu Başkanı Av. Ali Çağdaş Bozaner, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve Gençlik ve Spor Antalya İl Müdürü Yavuz Gürhan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

Tören, Atatürk'ü anma geleneğinin bir parçası olarak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi programla sonlandırıldı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.