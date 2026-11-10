GESTAŞ ve bakanlık arasında iskele ve altyapı gündemi

GESTAŞ'tan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

GESTAŞ Deniz Ulaşım, mevcut projelerin takibi ve yeni projelerin planlanması çerçevesinde temaslarını sürdürüyor. Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ ile GESTAŞ Genel Müdürü Hasan İlhan Yürükçü, Bursa'daki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü binasında Dr. Mustafa Küçükkaptan'ı makamında ziyaret etti.

görüşmede ele alınan konular:

Toplantıda GESTAŞ'ın devam eden çevre ve altyapı projeleri detaylı şekilde değerlendirildi. Özellikle iskelelerde yürütülen altyapı çalışmaları ile ilgili teknik ve lojistik boyutlar masaya yatırıldı. Ayrıca hayata geçirilmesi planlanan yeni projelerin öncelikleri ve iş programları konusunda görüş alışverişi yapıldı.

tarafların değerlendirmesi ve destek açıklaması:

Ziyarette, GESTAŞ yetkilileri yürütülen çalışmalar hakkında Dr. Mustafa Küçükkaptan'a bilgi verdi. Toplantı sonunda Bakanlık yetkilileri, GESTAŞ'a sunulan destekler nedeniyle teşekkürlerini iletti ve iş birliğinin sürdürüleceği vurgulandı. Bu ziyaret, bölgesel ulaşım altyapısında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımların parçası olarak değerlendiriliyor.

Görüşme, kurumlar arası iletişimi pekiştirirken, sahadaki uygulamaların hızlandırılması ve planlanan projelerin takibi açısından da önem taşıyor. Taraflar, önümüzdeki dönemde birlikte atılacak adımların takibi için iletişim kanallarını açık tutma kararı aldı.

GESTAŞ DENİZ ULAŞIM, MEVCUT PROJELER VE HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLADIĞI YENİ PROJELERE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.