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Elazığ'ın atık merkezi 827 ton materyali geri dönüşüme kazandırdı

Elazığ Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde 2026 başından bu yana 827 ton atığı türlerine göre ayrıştırarak bertaraf ve geri dönüşüme kazandırdı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'ın atık merkezi 827 ton materyali geri dönüşüme kazandırdı

Elazığ'ın atık merkezi 827 ton materyali geri dönüşüme kazandırdı

Elazığ Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması hedefiyle geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde 2026 yılının başından bu yana toplam 827 ton atık, bertaraf ve geri dönüşüm süreçlerine kazandırıldı.

merkezin konumu ve amaçları:

Merkez, Güney Çevre Yolu Yemişlik Mevkii'nde, Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde, 3 bin metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Kurum, kent genelinde oluşan atıkların doğaya zarar vermeden toplanmasını ve dönüştürülmesini sağlayarak kentin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı amaçlıyor.

toplanan atık türleri ve işleyiş:

Merkezde atıklar, evsel atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı ayrı toplanıyor ve türlerine göre ayrıştırılıyor. 2026 yılı içinde bitkisel atık yağlar, atık ilaçlar, atık piller, tehlikeli atıklar, toner ve kartuşlar ile elektrikli ve elektronik atık toplanarak uygun bertaraf ve geri dönüşüm süreçlerine yönlendirildi. Bu uygulama, doğal kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına doğrudan katkı sağlıyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için geri dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

ELAZIĞ BELEDİYESİ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ...

ELAZIĞ BELEDİYESİ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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